وفد جامعة هانكوك الكورية يزور الجامعة القاسمية

الشارقة (الاتحاد) استقبلت الجامعة القاسمية صباح أمس الأول وفداً من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بجمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة الدكتور أوو ميونغ غون عميد كلية اللغات والثقافات الآسيوية في الجامعة، وأطلعته على كافة برامج الجامعة. وقدم الأستاذ الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية في حضور الدكتور محمد المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، شرحاً حول رؤية الجامعة القاسمية وتخصصاتها وآلية استقبالها للطلبة.

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