هزاع بن زايد: فرسان "الأبيض" يواصلون صنع الفارق ويحققون فوزاً جديداً رائعاً

هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد تأهله للدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا "الإمارات 2019" بعد فوزه على المنتخب الأسترالي.

وكتب سموه، في حسابه على "تويتر"، "فرسان الأبيض يواصلون صنع الفارق ويحققون فوزاً جديداً رائعاً.. مبارك للمنتخب بفرسانه وإدارييه وكل الشكر للجمهور الإماراتي والعربي الذي كان حاضراً للدعم والمساندة".

وختم سموه تغريدته قائلاً "بهذه الروح الإيجابية والتنافسية العالية، قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة".

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