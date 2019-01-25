"الصحة" تسحب غسول فم وتعلق استخدامه لاحتوائه شوائب ضارة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مدراء المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة ومدراء الصيدليات الحكومية والخاصة بسحب جميع التشغيلات من غسول الفم "Zordyl Mouthwash" الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار " بسبب الشوائب الضارة التي يحتويها.

وذكرت الوزارة، في تعميمها، أن سحب المستحضر جاء بعد التحقق من البلاغات الواردة من المملكة العربية السعودية حيث قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة بسحب المنتج المذكور من الأسواق وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة على عينات الدواء والتي أكدت احتواءه على شوائب ضارة وملوثة ببكتيريا ما جعله غير مطابق لمواصفات الشركة الصانعة.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية إن الوزارة لن تغمض عينها عن أي تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة الإنسان في دولة الإمارات، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى عن القيام بدورها لمواجهة أي دواء ضار بغض النظر عن الشركة المصنعة.

وأوضح الدكتور الأميري أن التعميم تضمن الطلب من المورد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور من القطاعين العام والخاص. وطالب جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام هذا المنتج إن وجد لديهم، داعياً جميع الصيدليات إلى التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورّد.

ونوه وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية إلى أنه في حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج يجب على الأفراد التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من الخلال التطبيق الذكي UAE RADR. كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكد الدكتور الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواكب آخر المستجدات في عالم الدواء على الساحة العالمية وأنها على اطلاع دائم على التعاميم الخاصة بسحب المستحضرات الدوائية على الساحتين الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن الوزارة تراقب حركة إنتاج الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية محلياً. ولدى شعورها بوجود خلل ما، تسارع إلى إصدار التعاميم الخاصة لكل الجهات المعنية بضرورة الحذر وسحب المنتجات الضارة أو التي يشوبها الخلل وإتلافها وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وناشد جميع فئات المجتمع الحذر عند التعامل مع المستحضرات الطبية والتوقف عن استخدام أي منتج يجري التحذير من خطورته أو إصدار التعاميم بسحبه، مشيراً إلى أن لجنة اليقظة الدوائية تتابع عن كثب عمل شركات الدواء المحلية والعالمية وتتواصل معها لمواجهة مثل هذه المستحضرات، مثمناً في الوقت نفسه استجابة المصانع والشركات السريعة وإبداء روح التعاون مع الوزارة.