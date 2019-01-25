توقيع شركة الماء والكهرباء السعودية عقد أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي تحت نظام الانشاء...

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام، بسعة تصميمية تصل إلى 350 ألف متر مكعب يومياً، ويخدم منطقة غرب الدمام، ليكون أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، يطرح على المستثمرين بنظام الانشاء والتملك والتشغيل وإعادة التسليم ونقل الملكية (BOOT) ، وفاز به تحالف الشركات الذي تقوده مجموعة ماتيتو (ماتيتو) والذي يضم شركة "ماتيتو" وشركة "موه" وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" .

وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة مشاريع لإنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على طرحها للمستثمرين في عدد من مناطق المملكة، وفق توجهات "رؤية 2030"، وقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على طرح هذه المشاريع للمستثمرين، ولإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وبين الفضلي، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات واستدامتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ تركي الحقيل أن المركز يُسهم في دعم وتمكين برنامج التخصيص بالمملكة في تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال، وتُعد هذه المبادرة ثاني مبادرات التخصيص ، في قطاع المياه, التي تم إقفالها خلال أقل من شهر، ولله الحمد ، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص يعمل مع منظومة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال مزيد من المبادرات في القطاع.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس خالد بن زويد القريشي، إن المشروع يخدم المستفيدين في منطقة غرب الدمام، بسعة إنتاجية مخطط لها تبلغ 350 ألف متر مكعب يومياً، وذلك باستخدام تقنية "أم بي بي آر"، متوقعاً تشغيل المشروع في فبراير 2022م، مبيناً أن تخصيص المشروع يهدف إلى تعظيم الفائدة، والاستدامة، والمحافظة على البيئة عبر استخدام التقنيات الحديثة المصاحبة للبيئة وتقليل الضوضاء باستخدام الطرق المبتكرة، كما يدعم المحتوى المحلي، ويسهم في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال معتز غندور ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو: "إننا في غاية السعادة لفوز تحالف الشركات الذي تقوده مجموعة ماتيتو بهذا المشروع الغاية في الاهمية من ناحية نوع المشروع و سعته واهميته للمملكة العربية السعودية.كما ونشعر بالفخر والاعتزاز بأن نكون جزءًا من المساعي التقدمية البناءة في المملكة العربية السعودية وان يكون لنا دور فعال في النهوض بصناعة المياه في واحد من اهم الأسواق حيوية في العالم ومن اهمها لماتيتو" .

وأضاف معتز غندور:" إن عمليات تطوير البنية التحتية في المملكة تسير على قدم وساق، وهذا المشروع خير دليل على ذلك، حيث يعتبر مشروع محطة الدمام لمعالجة مياه الصرف الصحي الأول من نوعه وعلامة فارقة تبيّن الرؤية الاستراتيجية الحكيمة التي تتمتع بها قيادة المملكة العربية السعودية، ونتطلّع بحماس للتعاون مع شركائنا في تنفيذ هذا المشروع، فنحن على يقين بأن هذا المشروع سيكون نموذجًا يحتذى به في تنفيذ المشاريع الأخرى المشابهة له سواءً في المملكة أو خارجها".

ومن جهته عبر سامي الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موه عن اعتزازه بهذا الفوز قائلًا:" نشعر بالفخر لاختيارشركات ماتيتو / موه / أوراسكوم للإنشاءات لمهمة تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي المستقل الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي منحته لنا شركة المياه والكهرباء السعودية، والذي يأتي ضمن خطة 2030 وبرامج الخصخصة التي تنتهجها القيادة الحكيمة في المملكة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وللاستفادة من خبرات القطاع الخاص ومشاركته في التمويل والاستثمار".

وتعقيبا علي هذا الخبر قال اسامة بشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات: " إن هذا المشروع يُعد استمراراً لجهودنا من أجل زيادة محفظة مشروعات مياه تحت التنفيذ مثل التي قامت به الشركة في مجال انتاج الكهرباء.".

وتأتي الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، ضمن عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة البيئة والمياه والزراعة، إذ تم اختيار تحالف الشركات الثلاث بعد عملية مناقصة تنافسية بين أكثر من ست شركات عالمية وإقليمية