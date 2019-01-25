ماريوت الدولية تواصل تطوير الإمكانيات القيادية لدى الشباب السعودي في مجال الضيافة بإطلاق النسخة...

أكدت ماريوت الدولية عزمها مواصلة العمل على تطوير إمكانات الشباب السعودي في قطاع الضيافة، وذلك بإطلاق النسخة الثانية من برنامج تحسين في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة إثر النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، حيث سعت الشركة إلى تنمية المواهب السعودية المحلية داخل قطاع الضيافة، واحتفلت بالدفعة الأولى من خريجي الضيافة السعوديين في سبتمبر 2018، الذين تسلّموا مناصباً إدارية في مرافق الشركة المنتشرة بالمملكة. وفي نسخة البرنامج الثانية، سيضم برنامج تحسين مواطنين من البحرين للعمل على زيادة مهاراتهم، فضلاً اكتساب الخبرة العملية والتدريب في جميع فنادق الشركة في البحرين.

وكانت ماريوت الدولية قد طورت برنامج تحسين بالتعاون مع جامعة ’كورنيل‘ للدفع بعجلة تطور الجيل الجديد من قادة الضيافة في المملكة. ويركز البرنامج الفريد والمتميز للغاية على التطبيق العملي في كافة جوانب إدارة الفنادق، بالإضافة إلى الفهم العميق لمهارات القيادة التي تقودها الفرق عبر الفنادق المشاركة التابعة للعلامة.

كما سيقدم تحسين للمرشحين على مدار 12 شهراً الخبرة العملية المباشرة والتدريب النظري، ويزودهم بالمعارف والمهارات والخبرات الكفيلة بتقلّدهم أدواراً قيادية بارزة في هذا القطاع.

وبامتلاكها لأفضل سجل عالمي في مجال علوم الضيافة، تقدم جامعة ’كورنيل‘ أيضاً لجميع مرشحي تحسين تجارب مباشرة من خلال منصات التعليم الإلكتروني وبرنامج التطوير الذي تقوده الجامعة والمصمم خصيصاً ليتماشى مع تحسين.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد ليمان، رئيس الموارد البشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: "نحن ملتزمون بتطوير المواهب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما يهدف برنامج "تحسين" إلى تزويد المشاركين بفرص وافرة لتطوير مهاراتهم وتوسيع معارفهم للانطلاق بهم نحو مسيرة مهنية طويلة وناجحة في قطاع الضيافة. وبعد نجاح النسخة الأولى من البرنامج، يسعدنا أن نطلق النسخة الثانية في المملكة ونحتفي بدفعة أخرى من قادة الضيافة من الجيل القادم".

ويندرج برنامج تحسين تحت منصة الاستدامة والتأثير الاجتماعي التابع لشركة ماريوت الدولية ’خدمة 360‘: فعل الخير في الاتجاهات كافّة، والذي يحدد السبل الكفيلة بتحقيق الشركة لأثر إيجابي ومستدام في أي مكان تنشط فيه. ومن فرص تمكين القدرات إلى نشاطات التطوير الفندقي المستدام، تم تصميم المنصة لدعم نمو الأعمال مع موازنة بين حاجات الموظفين والعملاء والمالكين والبيئة والمجتمعات في آن واحد. ويعتبر مجال "التمكين من خلال تأمين الفرص" من أبرز أهداف هذه المنصة الرائدة. ويعدّ برنامج "تحسين" هو مبادرةٌ تدعم هذه الرؤية بصورةٍ مباشرة وتحولها إلى حقيقةٍ ملموسة.