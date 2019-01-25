شركة غارديان لإدارة الثروات تتوقع عامًا مزدهرًا لأبوظبي

أجرت شركة غارديان لإدارة الثروات، الشركة المتخصصة بالتخطيط المالي في الإمارات، دراسة تحليلية على حالة السوق اقتصاديا في أبوظبي، وكانت النتائج إيجابية وتشير إلى بداية قوية تشهدها الإمارة في العام الجديد.

وبحسب خبراء الشركة فإن ضخ الأموال إلى العاصمة الإماراتية إلى جانب الزيادة في فرص الوظائف سيعزز من نشاط قطاع التمويل الشخصي.

وقال ديفيد هويل، الشريك في شركة غارديان لإدارة الثروات: "كانت النتائج التي خلصنا إليها بعد إجراء العديد من الدراسات الاقتصادية على سوق أبوظبي نهاية عام 2018 إيجابية ومبشرّة".

وأضاف: "نحن متفائلون جدًا فيما يخص حالة السوق في أبوظبي مع إقبال متزايد من الوافدين في بداية هذا العام".

وقال: "تشهد مختلف المجالات في أبوظبي نشاطًا مزدهرًا، بدءًا من إطلاق مشاريع جديدة إلى افتتاح المزيد من الوجهات الترفيهية أبرزها في جزيرة ياس".

وأضاف: "يشهد قطاع التمويل الشخصي في أبوظبي فترة رائعة، ويتمثل التحدي بالنسبة لنا في تطوير خدماتنا وخططنا الادخارية قدر الإمكان وتوجيهها لأبوظبي".

وتعد شركة غارديان لإدارة الثروات واحدة من أكثر شركات إدارة الثروات خبرة في المنطقة ولديها حضور قوي في كل من أبو ظبي ودبي.

وتمتلك الشركة القدرة على تلبية خدمات المغتربين في أبوظبي ودبي فيما يتعلق بتأمين مستقبلهم المالي.

واختتم هويل: "ينصب التركيز في أبوظبي بشكل كبير على الأسرة وعلى ذلك يتعيّن تخصيص استراتيجية طويلة الأجل للتمويل