"جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تناقش دور إدارة المرافق في دعم مشاريع التنمية متعددة الاستخدامات...

استعرضت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" ما يزخر به قطاع إدارة المرافق من فرص واعدة ومتنوعة لتلبية احتياجات المحفظة المتنامية من المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات في مصر، وذلك خلال ملتقى تواصل عقد مؤخراً في القاهرة بحضور نخبة من الخبراء والرواد وصنّاع القرار في القطاعات المؤثرة على مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وشكّل ملتقى التواصل، الذي أقيم في "فندق هيلتون هيلوبوليس القاهرة – مصر"، تتويجاً للمساعي السبّاقة التي تقودها الجمعية للارتقاء بتنافسية قطاع إدارة المرافق الإقليمي، وتفعيل دوره المحوري في دفع عجلة النمو والاستدامة استناداً إلى دعائم الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة.

وتخلل الملتقى، الذي حمل عنوان "تنوع أنشطة إدارة المرافق لمشاريع التنمية متعددة الاستخدامات في مصر" مناقشة عرض تقديمي من قبل حازم حسني محمد، استشاري في استراتيجيات العمل وإدارة المرافق والتشغيل، تلته جلسة نقاشية حول استشراف مستقبل المشاريع متعددة الاستخدامات، مع استعراض الآفاق المتاحة أمام شركات إدارة المرافق للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الحضرية. وجرت أيضاً دراسة التحديات التي تواجه تحول إدارة المرافق نحو الانخراط في الإدارة المجتمعية وإدارة المدن، مع استعراض العناصر الأساسية لاستراتيجية إدارة المشاريع الموجهة للمشاريع متعددة الاستخدامات وتقنيات تعزيز الأداء الأمثل.

وأقيم ملتقى التواصل بحضور نخبة الخبراء في مصر، بمن فيهم محمد فتحي، المدير التنفيذي لـ "مجموعة الأنظمة الهندسية - مصر"؛ وهشام كامل، نائب رئيس، الشركة الوطنية للملاحة الجوية؛ وهيثم زهران، رئيس إدارة المرافق في "كابيتال جروب بروبرتيز"؛ وياسر زنون، مدير تطوير الأعمال في "الأفق لإدارة المرافق".

وقال علي السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": "شكّل ملتقى التواصل فرصة مثالية لتبادل الخبرات الناجحة في مجال إدماج حلول إدارة المرافق ضمن المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن بحث سبل مواجهة التحديات الحالية والناشئة وتحديد العوامل المؤثرة على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع إدارة المرافق المحلي والإقليمي على الخارطة العالمية. وأثبتت الورشة بأنها استكمال حقيقي لنجاح نشاطاتنا التفاعلية الموجهة لتعزيز الوعي حول ضرورة تسخير إدارة المرافق في تحقيق قيمة مضافة للمشاريع التنموية متعدد الاستخدامات التي تعتبر إحدى ركائز التنمية الحضرية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة التعريف بأهمية مفهوم إدارة المرافق في تعزيز امتثال المشاريع لأعلى معايير الكفاءة والاستدامة مع الحد من تكاليف التشغيل والإدارة والصيانة في المباني بأنواعها، سواء السكنية أو التجارية أو المؤسسية أو الصناعية."

ويجدر الذكر أن أهمية "ملتقى التواصل" تكمن في كونه منصة مثالية لنقل ونشر وإثراء المعرفة وتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات ذات الصلة بإدارة المرافق.