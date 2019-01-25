حمدان : حجم مبيعات العطور في الامارات سيصل الى 488 مليون دولار خلال 2019

قالت نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة سراي للعطور ميساء حمدان ان الإمارات تعد من أكبر أسواق المنطقة للعطور وأدوات ومنتجات الرعاية الشخصية في المنطقة، حيث توقعت بلوغ حجم مبيعات العطور في الدولة الى 488 مليون دولار خلال 2019 وفقا للمؤشرات الاقتصادية والتقارير , مشيرة الى ان الإمارات تعتبر مساهماً رئيسياً في سوق العطور عموماً بالمنطقة من حيث حجم الإنفاق الاستهلاكي، وكونها تضم مجموعة من أبرز وجهات التجزئة في المنطقة، فلا يزال قطاع التجزئة بالدولة قادراً على المنافسة بشكل قوي .

حول التحديات التي تواجه صناعة العطور في ظل المنافسة العالمية من قبل العطور الغربية قالت حمدان تطورت صناعة العطور الإقليمية بسرعة في السنوات العشر الماضية , ويحرص عدد متزايد من العلامات التجارية الإقليمية على التحديث لتبقى قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد

واضافت خلال اطلاقها أول لوحة فنية الأكبر والأول من نوعها المصنوعه من أجود وأفخر كسرات العود وتقديرا لدور المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان في العمل الأنساني على مستوى الوطن العربي ومجلس التعاون انه تم أنجاز اللوحة من قبل الفنان الكويتي عبدالرحمن الحمود وهو من اصحاب الهمم والذي يحمل أعاقة بصرية ، في أشارة لدور المغفور له بدعم ورعاية أصحاب الهمم من يحملون طاقات ومواهب فريدة, اشارت الى ان اللوحة تتضمن أكثر من ٨ كيلو من أجود وأفخم كسرات العود وتحتوى على ٤ أنواع من العود للحصول على تدرجات اللون, كما استغرق تنفيذها أكثر من ٧٢٠ يوم عمل ما يقارب ٢٨٨٠ ساعة عمل بواقع ٤ ساعات يوميا لتصبح بهذا أكبر وأول لوحة شخصية بالعالم رسمت من اجود انواع البخور , لافنة الى ان الشركة تمتلك 15 فرعا بالكويت , إضافة الى أفتتاح فرعين بدولة الأمارات المتحدة وبالتحديد في دبي الأول بمرسى السيف والثاني في ستي ووك وذلك ضمن خطتها الرامية الى الأنتشار بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت حمدان بان سراى تحرص دائما على تعزيز الخبرة والتطوير وتنوع المنتجات ذات الجودة العالية ومواكبة سوق العمل وذلك من خلال تقديم دورات عملية وأكاديمية لموظفي الشركة على أيدي أشهرة مدربين خدمة العملاء , مشيرة الى ان سراى حصلت على شهادة الجودة ( أيزو 9001 2015 ) الذي يعتبر سر ولاء عملاءنا وهو ما زاد من سرعة انتشار فروعنا، لافتة الى ان لدينا العديد من المنتجات من العطور العربية والفرنسية والدهون والبخور، وعطورات الشعر والجسم، إضافة الى مثبتات البخور والمرشات .

واستطردت بان سراي تتميز دائما بمفاجئة عملائها حيث ان لدينا كل جديد لاسيما واننا نعتمد على دراسة اراء الزبائن من خلال خدمة العملاء التي أطلقتها سراي كخدمة جديدة بمجال العطور حرصا منها على استمرارية العلاقة مع الزبائن بمجرد انتهاء عملية البيع، حيث لدينا فريق عمل كامل مهمته التواصل مع العملاء لقياس مستوي رضاهم عن المنتجات والخدمة بشكل عام و قامت سراي بتخصيص ارقام خاصة للرد على استفسارات العملاء على مدار الساعه .