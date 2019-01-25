التربية تطلق حملة "تعلّم في الإمارات" العالمية وتستعرض قدراتها في تكنولوجيا التعليم المبتكرة ضمن...

تشارك وزارة التربية والتعليم من خلال وفد برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم BETT، وهو من أكبر فعاليات تقنيات التعليم في العالم، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لغاية 26 يناير. وتسلط الوزارة من خلال مشاركتها الضوء على منصاتها وبرامجها المبتكرة في تقنيات التعليم كما أطلقت حملة تحت عنوان "تعلّم في الإمارات" للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للطلاب الأجانب لمتابعة دراساتهم الجامعية في جامعات الدولة المعترف بها دولياً، وذلك بحضور 34 ألف زائر من 136 دولة ومشاركة ما يزيد عن 12 ألف جهة رائدة في قطاع التعليم.

انطلقت حملة "تعلّم في الإمارات" بالتعاون مع ثمانية جامعات رائدة حكومية وخاصة ومنها جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة الشارقة وجامعة عجمان وجامعة أبوظبي وجامعة حمدان بن محمد الذكية التي تشارك في منصة الوزارة متيحة لزوار المعرض التعرف على جميع برامجها وعروضها الفريدة.

ويُعد التعليم أحد الركائز الرئيسية في رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وتركز وزارة التربية والتعليم جهودها على اعتماد التقنيات المبتكرة والاستثمار في أحدث الأنظمة والمنصات للمساعدة في توفير منظومة تعليم رائدة واستثنائية. وفي ظل رصد مبلغ 10.25 مليار درهم لمساندة قطاع التعليم في الإمارات لسنة 2019 وحدها، فإن الوقت الحالي يُعد الوقت الأمثل لمشاركة تفاصيل الحملة مع الطلاب المحتملين ورفع الوعي بجامعات الدولة ذات المستوى العالمي والخبرات المبتكرة ومتعددة الثقافات التي لا تضاهى والتي ترتقي بالدولة إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وفي تعليق له حول مشاركة الوزارة في معرضBETT قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم "لقد وضعت قيادة الدولة بتطلعاتها الرشيدة أولويات استراتيجية لتمهد أمامنا الطريق لنصبح من الدول الأكثر ابتكاراً في العالم ونتصدر المشهد في مختلف القطاعات. وعليه فقد قامت الوزارة بوضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 والتي ستعمل على وضع أعلى المعايير العلمية والمهنية في مجال التعليم العالي بالإمارات وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات الفنية والعملية اللازمة للدفع بعجلة الاقتصاد المستدام. لقد أصبح لدى الإمارات ما يزيد عن 70 جامعة مرخصة من الوزارة منها ثمانية جامعات واردة في تصنيف "QS" العالمي للجامعات لسنة 2019."

وأضاف معاليه "تُعد الإمارات وجهة جاذبة للشباب والطلبة، إلى جانب مؤسساتها التعليمية المرموقة، وهي تُعد من الدول الأكثر أماناً وسعادة في العالم ولديها الكثير لتمنحه لهم، حيث يستطيع الطلبة الاطلاع على الثقافة الإماراتية العريقة والاستمتاع ببعض من أفضل الوجهات والمعالم الترفيهية الشهيرة خلال فترة إقامتهم بالإمارات."

وقال سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي "ترتكز استراتيجية التعليم العالي في دولة الإمارات على محاور الجودة والابتكار والمواءمة والكفاءة. ونسعى من خلال إطلاق حملة "تعلم في الإمارات" إلى استعراض ما وصل إليه التعليم العالي في الدولة من مستويات رفيعة تؤهلها لتصبح وجهة عالمية للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا. وتعمل الوزارة من خلال هذه الحملة بشكل وثيق مع شركائها من مؤسسات التعليم العالي في الدولة لاجتذاب أفضل الطلبة من جميع أنحاء العالم للدراسة في دولة الإمارات".

هذا وقد شهدت الوزارة تحولاً كبيراً في منظومتها التعليمية لضمان إدماج أحدث التقنيات المتطورة في المسيرة التعليمية للطالب واعتيادهم على استخدامها. وقد طورت الوزارة عدة منصات ذكية عبر الإنترنت للمساعدة في توفير تجربة تعلم سلسلة للطلبة، كما أن الإمارات ككل أخذت على نفسها التزاماً بالابتكار والتكنولوجيا ومن الأمثلة على ذلك:

الإمارات هي الدولة الأولى التي يشارك في حكومتها وزير متخصص في الذكاء الاصطناعي

يجري العمل على وضع مخططات لإنشاء أول حكومة تعمل من خلال تقنية سلسلة الكتل "بلوك تشين" على مستوى العالم

بدأت دبي بالفعل تجربة إطلاق الشرطي الآلي

وقال سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم "لقد شهدت الوزارة على مدى السنوات الماضية تحولاً رقمياً كبيرا رافقه تطوير للمناهج والأساليب التعليمية بما يلبي متطلبات القرن الواحد والعشرين، وفي إطار سعينا لمواكبة آخر التطورات التقنية المرتبطة بالتعليم فإن مشاركتنا بالمعرض تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها فرصة سانحة للاطلاع على أحدث الطرق المتبعة في تطبيق التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت وتقنية سلسلة الكتل "بلوك تشين" والاستفادة منها في المنظومة التعليمية".

وعكفت وزارة التربية والتعليم منذ اطلاق "المدرسة الإماراتية" على الاستفادة من أحدث التقنيات التعليمية لتطوير بيئات التعلم في كافة مدارسها بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وقدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي حيث أنشأت الوزارة 11 مختبر "فاب لاب" وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج والمعسكرات التدريبية المختصة، كما أنشأت الوزارة مركز بيانات التعليم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والذي بدوره يرسم صورة واضحة لواقع الميدان التربوي ويوفر بيانات وإحصائيات واضحة تساعد صانع القرار على اتخاذ ما يلزم لتطوير واقع التعليم .

وأنشأت الوزارة بوابات ومنصات ذكية ومبتكرة لتزويد الطلبة والمعلمين والمدرسين ومدراء المدارس وأولياء الأمور بالمواد الداعمة والموارد اللازمة عبر الإنترنت لرفع مستويات ونواتج عملية التعليم والتعلم، بالإضافة إلى تحسين تفاعل الطلبة وتجربتهم التعليمية.

يشهد معرض BETT المنعقد في لندن مشاركة 800 مزود عالمي لتقنيات التعليم المبتكرة وستقام خلاله جلسات بإشراف خبراء دوليين في هذا المجال وستُعقد اجتماعات تشكل فرصاً للتعلم والتواصل وعقد صفقات العمل.