مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي يُعلن افتتاح الفصل الدراسي لعام 2019

عقد مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي , أول اجتماع له لعام 2019 تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الجديد، الذي رحّبت جامعة السوربون أبوظبي خلاله أكثر من 700 طالباً وطالبة من أكثر من 60 جنسية.

وقد ترأس الاجتماع في الحرم الجامعي بجزيرة الريم، معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب البروفيسور جان شامباز، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة السوربون.

كما حضر الاجتماع أيضاً، وضمن التعاون المشترك بين أعضاء مجلس الأمناء الإماراتيين والفرنسيين، كلٌّ من سعادة سيف سعيد غباش، المدير العام لدائرة للسياحة والثقافة - أبوظبي ؛ سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي؛ السيد محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ البروفيسور آلان تالون، عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة السوربون؛ السيد موريس غوردو مونتان، الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية؛ السيدة باسكال سوريس، نائب الرئيس الأول لشؤون التنمية الدولية لشركة تاليس؛ السيد ستيفان ميشيل، رئيس مسؤول عن الشرق الأوسط في قسم الاستكشاف والإنتاج في شركة "توتال".

وتمّ التركيز خلال الاجتماع على دراسة تحضيرات الفصل الدراسي الجديد، وذلك من خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى أن تصبح جامعة السوربون أبوظبي مركزاً متميزاً في التعليم العالي والبحث العلمي ومنصة رائدة في دعم الابتكار. كما تمّ أيضاً مراجعة المناهج الجديدة والخطط التطويرية والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً لجامعة السوربون أبوظبي.

على الصعيد ذاته اجتمع معالي زكي أنور نسيبة، و البروفيسور جان شامباز، مع طلاب الجامعة والهيئة التدريسية والإدارية للترحيب بهم ولاستقبال الفصل الدراسي الجديد معاً.

وقال معاليه عقب الاجتماع "يحرص فريق مجلس الأمناء على دعم وتعزيز التطوير المستمر لجامعة السوربون أبوظبي بما يتماشى مع أهداف التعليم العالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويسهل تحقيق ذلك بالجهود المستمرة المبذولة من قبل موظفي وطلاب الجامعة للمُساهمة بالعديد من الأفكار والمشاريع المُبتكرة والمُتجدّدة".

ومن الجدير بالذكر أن جامعة باريس السوربون وبيير وماريكوري (UPMC) اندمجت في الأول من يناير عام 2018، لتُصبح جامعة السوربون. وعلى ضوء ذلك، تُعرف جامعة باريس السوربون أبوظبي اليوم بجامعة السوربون أبوظبي.