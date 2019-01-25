مجموعة مراكز التسوق في دبي تواصل تغيير حياة الرابحين في مهرجان دبي للتسوق

بدأت النسخة الـ24 لمهرجان دبي للتسوق بحملة ترويجية خاصة بعنوان "تسوق أدر واربح" تم تنظيمها من قبل مجموعة مراكز التسوق في دبي. وبفضل فرص ربح جوائز نقدية كبرى تصل إلى 200،000 درهم أسبوعياً، أظهر المتسوقون حماس كبير للمشاركة في العروض، نتج عن ذلك زيادة في نسبة البيع في جميع مراكز التسوق المشاركة. تهدف عروض مهرجان دبي للتسوق هذا العام إلى تعزيز قطاع التجزئة ودعم مراكز التسوق المشاركة بصفقات وعروض رائعة.

لسنوات، أعطت مجموعة مراكز التسوق في دبي للمقيمين والزائرين فرصة سنوية للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات مع الاستفادة بالعروض المميزة. يمثل مهرجان دبي للتسوق فرصة للسياح القاديمن من جيمع أنحاء الشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى للمشاركة في مهرجان المرح العائلي. ويعد المهرجان فرصة رائعة لتجار التجزئة في إمارة دبي لمضاعفة المبيعات. وخلال العرض الترويجي سيحصل كل متسوق على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في حملة "تسوق أدر واربح"، لفرصة ربح جوائز نقدية ستغير حياتهم. شهد هذا الموسم حتى الآن 15 فائز محظوظ. ومازال هناك فرصة لـ10 متسوقين آخرين للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 400،000 درهم إمارتي.

سجلت مراكز التسوق حتى الآن نسبة مبيعات جيدة ومن المتوفع أن تزيد نسبة المبيعات خلال الأسبوعين القادمين. منذ بدء حملة "تسوق أدر واربح"، تم تسجيل مبيعات بقيمة 360 مليون درهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الترويجية في 13 مركز تسوق مشارك. تتزايد نسبة مشاركة المتسوقون في العروض يومياً وفقاً لمجموعة مراكز التسوق في دبي.

في هذا السياق صرح أحمد الخاجة ، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعد مهرجان دبي للتسوق الحدث الأكثر شعبية لدى محبي التسوق وتهدف حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي إلى إثراء وإغناء تجربة التسوق للجميع من مقيمين وزوار. وساهم نجاح الحملات الترويجية التي نفذتها المجموعة خلال الدورات الماضية من حدث المهرجان في استقطاب المزيد من التجار للمشاركة في حملة هذا العام وبالتالي جذب المزيد من المتسوقين. ونتوجه بالتهنئة لكافة المتسوقين الذين حالفهم الحظ هذا العام للفوز بجوائز قيمة وندعو الجميع للاستفادة من العروض الترويجية والجوائز القيمة".

من 1.6 مليون متسوق قاموا بزيارة مراكز التسوق خلال النسخة الأولى من مهرجان دبي للتسوق في عام 1996، يشارك أكثر من 50 مليون متسوق في عام 2018، قطع مهرجان دبي للتسوق شوط طويل. تضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة "تسوق. أدر واربح": مركز البستان ، الملا بلازا ، برجمان ، سنشري مول ، دبي أوتلت مول ، مركز الكرامة ، ريف مول ، مركز تايمز سكوير ، سيتي سنتر الشندغة ، سيتي سنتر معيصم، البرشاء مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر.