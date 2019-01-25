فيديو.. محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالله بن كردوس العامري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى سالم عبدالله بن كردوس العامري وإخوانه في وفاة والدهم.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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