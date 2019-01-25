كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مطعم جديد لمأكولات الشارع في دبي

افتتح الشيف فينيت بهاتيا -الشيف الهندي الأول الذي حصل على نجمة ميشلين لمطعمه في لندن- مطعمه الجديد “إنديا باي فينيت” في منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش في دبي هذا الأسبوع.

وعندما حصل على هذا النجم لأول مرة، لم يكن العديد من الطهاة يفعلون ما يفعله: تحديث الأطباق الهندية الكلاسيكية.

وعندما انتقل للمرة الأولى إلى المملكة المتحدة عام 1993، كان بإمكانه الحصول على الكاري والأرز في أي مكان، ولكن لم يكن معداً من قبل الطهاة الهنود ولا تجري عملية الطهي بشكل صحيح.

ويقدم المطعم الجديد في دبي مأكولات الشوارع الهندية الشهية، وينقلك إلى أجواء شوارع دلهي، والأطباق التي تقدم فيها على العربات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وبطبيعة الحال، لا تعكس التكاليف تلك التي ستجدها في شوارع عاصمة الهند، ولكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل الحصول على نفس الأجواء على بعد آلاف الكيلومترات.