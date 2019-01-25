نيودلهي (وام) التقى الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند بمكتبه بمقر السفارة في نيودلهي كينيث آي. جاستر، سفير الولايات المتحدة لدى الهند، وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تنسيق الجهود وتبادل المعلومات، وعقد مناقشات مكثفة حول العمل معاً لتحقيق مصلحة البلدين في مختلف القطاعات، مثل تكنولوجيا المعلومات والتجارة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، واتفق الطرفان على عقد اجتماعات ولقاءات بشكل منتظم لتعزيز الروابط بين البلدين الصديقين.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الدولة في الهند يستقبل السفير الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.