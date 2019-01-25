سعيد بن طحنون يشهد ختام "منصة المبتكرين"

العين (وام) شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان اختتام ملتقى «منصة المبتكرين ورواد الأعمال» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين.

وأشاد معاليه بفكرة الملتقى، والأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال دعم الأفكار والمبادرات التي تعزز التطور والابتكار لدخول المستقبل بآفاق جديدة وغير تقليدية، مثنياً على الدور الإيجابي والمؤثر للمؤسسات الحكومية لتفاعلها وتجاوبها مع المشاريع الخاصة للطلاب والطالبات، الأمر الذي يرفع مستوى الطموحات لتحقيق التميز المجتمعي.

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