شما بنت محمد بن خالد تطلق "البيت المتميز بيئياً"

دبي (الاتحاد)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، مسابقة «البيت المتميز بيئياً» وذلك خلال مسيرة توعوية نُظمت برعاية المركز وبالشراكة مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) ووزارة التغير المناخي والبيئة في منطقة منازف بمدينة العين، بمشاركة متطوعين من مدرسة أم الإمارات، وسيدات المجالس ومخيم الأجيال وأعضاء من مكتبة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بمدينة العين، ومدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، ومدرسة الأضواء الخاصة، وذلك بمناسبة يوم البيئة الوطني الثاني والعشرين، الذي يحل في الرابع من فبراير المقبل.

وقالت الشيخة شما بنت محمد بن خالد «إن العمل على رفع الوعي البيئي لدى الإنسان، هو واحد من أهم القيم التي يجب أن نعمل عليها جميعاً، وأن نكون حريصين على خلق حالة من التناغم في العلاقة ما بين الإنسان و البيئة المحيطة به».

وأضافت «نحن هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت لنا البيئة الإماراتية بصحرائها وواحاتها الكثير من الخير، لذلك لابد أن نرد لها هذا العطاء بالحفاظ عليها وتنميتها، والعمل على تحسينها».

وأكدت أن أطلاق مسابقة «البيت المتميز بيئياً» خطوة على طريق طويل وممتد، نخطو فيه للوصول إلى أن تظل العين، هي الرئة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما كانت دائما على مر التاريخ.

وخلال المسابقة التي ستستمر حتى 24 فبراير، سيتم تقييم المنازل المشاركة وفق معايير؛ لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وهي الالتزام بالفرز السليم لأربعة أنواع من النفايات وهي (البلاستيك - الكرتون والأوراق - الزجاج – المعادن)، وعدم رمي المخلفات أمام المنزل كالأثاث المستعمل أو مخلفات الأشجار، والاتصال على الرقم المجاني 800555 لجمع تلك المخلفات.وسيتم تكريم الأسرة الفائزة من خلال إعفائها من فاتورة الكهرباء لشهر واحد، ووضع ملصق على منزل الأسرة الفائزة يعبر عن فوزها بالمسابقة.