مدني رأس الخيمة يخمد حريقاً في مركبتين

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) تمكنت فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة أمس الأول من إخماد حريق أتى على محتويات مركبتين مخلفاً خسائر مادية.

وأكدت مصادر في الإدارة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد الأفراد يفيد باندلاع النيران في محتويات مركبتين بمنطقة شمل والبريرات، ليتم على وجه السرعة إرسال الفرق المختصة في عمليات الإطفاء والإنقاذ بمشاركة فريق الإسعاف الوطني.

وذكرت أن الفرق قامت بمجرد وصولها الموقع بفصل البطارية وإخماد الحريق الذي أتى على أجزاء من المركبتين، مشيرة إلى أن الحادث خلف خسائر مادية دون أن يسجل أي إصابة وقد تم تسليم ملفات الحوادث إلى الجهات المختصة.

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