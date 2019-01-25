إحالة قضية ممثلة مصرية للنيابة للنظر في إضافة تهمة جديدة

تحرير الأمير (دبي) أعادت محكمة جنح دبي في جلستها أمس، قضية فنانة مصرية إلى النيابة العامة للنظر في طلب إضافة تهمة الاعتداء على طفلة أميركية تبلغ من العمر 12 عاما، بناء على طلب محامية الأسرة الأميركية عواطف محمد، والتي أفادت بأن النيابة العامة وجهت تهمة الاعتداء لموكلها الأميركي ولم توجه نفس التهمة للممثلة رغم إرفاق تقارير طبية تفيد باعتداء الممثلة وشقيقتها على الأسرة الأميركية. ويواجه طرفا القضية تهماً تتعلق بالاعتداء والسب والشتم المتبادل.

كان طرفا القضية قد أنكرا بجلسة سابقة التهم الموجهة إليهم، فيما استمعت المحكمة لدفاع الأسرة الأميركية التي طالبت بإضافة تهمة جديدة للممثلة وشقيقتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لشرطة دبي عن الواقعة يوم 29 يونيو الماضي وأرسلت دورية إلى الفندق، وانتقل جميع أطرافها إلى مركز الشرطة المختص حيث أدلوا بأقوالهم. وأفاد رب العائلة الأميركي الجنسية العربي الأصل في التحقيقات بأنه فوجئ بامرأة لا يعرفها تصرخ في وجه ابنته 12 عاماً وتشتمها باللغة العربية بلفظ خارج، فاتجه إليها وأفهمها أن ابنته لا تفهم اللغة العربية، فادعت أن ابنته قامت بتصويرها أثناء جلوسها برفقة ولديها وشقيقتها. وأشار بأن الأمر تطور لتطاول من الممثلة وشقيقتها واعتداء منها على زوجته وابنته وعليه شخصيا، مؤكدا أن ابنته كانت تصور شقيقتها الصغرى.

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