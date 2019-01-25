سلطان بن حمدان بن زايد يحضر أفراح العامري في مدينة زايد

الظفرة (وام) ـ حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين أمس الحفل الذي أقامه محمد مبخوت خموشة العامري بمناسبة زفاف نجليه سيف ومبارك على كريمتي عبيد شعفان عبيد العامري وذلك في قاعة مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

كما حضر الحفل سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وتخلل الحفل فقرات من الفنون الشعبية واللوحات التراثية.

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