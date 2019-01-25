شراكة بين برنامج عجمان للتميز و"أخبار عجمان"

عجمان (وام) وقع برنامج عجمان للتميز ومؤسسة أخبار عجمان اتفاقية شراكة لدعم خطط وبرامج عمل البرنامج، والتعريف بأهم أنشطته مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

وقع الاتفاقية حنان راشد البريكي من برنامج عجمان للتميز، ومحمد محمود أبوتيم مدير عام مؤسسة أخبار عجمان.

وعبرت حنان راشد البريكي عن اعتزاز البرنامج توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة أخبار عجمان الرائدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في دعم العمل الوطني والإداري الذي يقوم به البرنامج، والتعريف بأهم الأنشطة والفعاليات المنفذة لتعزيز حضوره إعلامياً، بما يخدم مسيرة إمارة عجمان ودولة الإمارات، مؤكدة حرص البرنامج على تقديم مضمون إعلامي متنوع وشامل، يستهدف كل شرائح المجتمع، ضمن خطة عمل متكاملة ستنفذ عبر مؤسسة أخبار عجمان.

وقال محمد محمود أبوتيم: «إن المؤسسة، ومن خلال جميع طواقمها الإعلامية، حريصة على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتسليط الضوء، وإبراز المكانة المتقدمة التي باتت تتمتع بها الإمارة والدولة عامة على الصعد والمستويات كافة، مشدداً على العمل على توفير مضمون إعلامي متكامل، يواكب ويلبي متطلبات واستحقاقات عمل برنامج عجمان للتميز».

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