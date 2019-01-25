وفاة مواطن إثر حادث بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) توفي صباح أمس شاب مواطن متأثراً بإصابته الناجمة عن حادث مروري، وقع قبل أسبوعين على شارع الإمارات بالشارقة، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد، وتم دفنه في مقبرة الجرف بعجمان.

وكان الشاب المواطن يتلقى العلاج خلال الفترة الماضية، جراء حادث وقع له، وهو برفقة أصدقائه، ونتج عنه وفاة شخص، وإصابة ثلاثة آخرين.

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