"إكسبو 2020" يعقد ورشة تعريفية بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ورشة تعريفية حول برنامج فعاليات معرض إكسبو دبي، وذلك بالتعاون مع مكتب إكسبو 2020 برأس الخيمة.

شهد الورشة العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، بحضور عدد من ضباط إدارة المهام الخاصة.

قدمت الورشة عائشة الغافري، مديرة مكتب إكسبو 2020 رأس الخيمة، بمشاركة عالية الشحي، منسق مكتب إكسبو، حيث تناولت الورشة شرحاً تعريفياً وافياً، حول فعالية معرض إكسبو الدولي، المنظمة تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مؤكدين أن هذه الفعالية تعد إحدى أكبر الفعاليّات الدولية البارزة التي ستضيفها الدولة وأكثرها عراقةً، وتشارك فيها الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية كافة، وتجتذب ملايين الزوار من حول العالم لاستكشاف أجنحة المعرض الذي سيستمر لفترة ستة أشهر، ويحوي خلاله الكثير من المعارض والفعاليّات الثقافية التي ينظّمها مئات المشاركين من دول مختلفة ومؤسسات وشركات دولية.

من جهته، أشاد العقيد ركن يوسف بن يعقوب بالجهود المبذولة في تنظيم برنامج فعاليات إكسبو الدولي 2020، مؤكداً أن هذا الحدث الدولي الضخم لا يستهدف دبي فحسب، بل يستهدف جميع الملهمين والمبتكرين على مستوى الدولة والعالم أجمع، مع إبراز الموارد البشرية الوطنية الفعالة والمتميزة التي تساهم في تحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل، من خلال بث روح التعاون والشراكة في العمل التطوعي، ودعم العمل الأمني الذي يساعد على تحقيق الريادة والنجاح المتميز منقطع النظير.