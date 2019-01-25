مجلس اليحر بالعين يستضيف محاضرة "السعادة والإيجابية"

جمعة النعيمي (العين)

أكد المقدم ناصر خليفة الفلاسي نائب مدير إسعاد المتعاملين بوزارة الداخلية، خلال محاضرة أمس الأول بعنوان «السعادة والإيجابية» أن مفهوم السعادة يختلف من شخص لآخر، موضحاً أن البعض قد يراها في سكينة القلب والروح والأمن والاستقرار، وقد تكون الأسرة السعيدة مثالاً واضحاً يجسد معنى السعادة لدى الكثيرين.

جاء ذلك خلال محاضرته في «مجلس اليحر» بمجلس المتعرض سيف العفاري بمدينة العين، والتي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتنسيق مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية.

وقال الفلاسي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أكد في كتابه أن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات.

وأضاف أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قال في تغريدة له «خدمة وإسعاد المجتمع موروث إسلامي وإماراتي نستلهمه من قيادتنا جيلاً بعد جيل»، وأشار إلى أن العلاقات الطيبة والتواصل بين أفراد الأسرة كفيلة في تحقيق السعادة والإيجابية، مؤكداً أن صاحب العلاقة الطيبة هو من يحقق أعلى نسبة سعادة على مستوى الفرد.

وأوضح الفلاسي أن للسعادة فوائد كونها تزيد من عمر الإنسان بناء على دراسات علمية، وتجعل المرء صحيحاً وسليماً وتزيد من دخل الفرد، وإنتاجيته واتخاذ القرار والسلوكيات الاجتماعية كلها كفيلة في تحقيق أعلى مستويات السعادة والإيجابية.