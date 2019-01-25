افتتاح "الدائري الغربي" في خورفكان خلال النصف الثاني

فهد بوهندي (خورفكان)

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن نسبة إنجاز مشروع طريق خورفكان الغربي، الذي تكلفت 169.3 مليون درهم، بلغت 31%، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع في النصف الثاني من العام الجاري.

ويشتمل المشروع على تطوير ورفع كفاءة واستكمال الطريق من شارع الشيخ خليفة، وحتى تقاطع طريق يبسة بالفجيرة، ومن ثم إلى مدينة خورفكان ليمتد عبر المنطقة الجبلية الوعرة، رابطاً منطقة المديفي بمنطقة الحراي، ومنها إلى منطقة البدية حتى مدينة دبا بالفجيرة.

وأوضح أن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بالساحل الشرقي للدولة، وهو بطول يصل إلى 5.5 كيلو مترات، ويتكون من طريق مزدوج في كل اتجاه ليربط المنطقة الشرقية ببقية إمارات الدولة.

وقال المهندس أحمد الحمادي لـ«الاتحاد»: «يشتمل المشروع على أعمال حفر وردم لإنشاء الطريق على جدر استنادية، يتراوح ارتفاعاتها بين 7 أمتار و35 متراً، إضافة إلى إنشاء عدد من القنوات المائية والعبارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار إلى مصبات المياه القائمة في المنطقة، وكذلك أعمال حماية القطوعات الصخرية مع إنشاء وصلتين للطريق عند منطقتي المديفي والحراي، مع استكمال الطريق القائم من دوار النادي بالمديفي وربطه بالمشروع». كما يتضمن إقامة تقاطع حلقي من ثلاث دوائر انتقالية عند تقاطعه مع طريق وادي شيه الذي يجري تنفيذه حالياً، وذلك تسهيلاً لحركة المرور للقادمين للمدينة، وجعلها أكثر انسيابية من كل الجهات، والمشروع عبارة عن إنشاء طريق جديد تم تصميمه بسعة مرورية تبلغ 7200 مركبة في الاتجاهين، والزمن المستغرق خلاله من بدايته عند تقاطع وادي شيه إلى منطقة الحراي المجاورة 5 دقائق. ولفت إلى أن الطريق يختصر الزمن المستقطع في الرحلة من منطقة دبا الفجيرة والبدية والمتجه إلى إمارة الفجيرة وكلباء، وما جاورها من المناطق بشكل كبير، وذلك بنقل الحركة إلى خارج مدينة خورفكان بدلاً من مرورها بوسط المدينة، وبالتالي اختصار الزمن بما لا يقل عن 20 دقيقة إلى ساعة في حالات الازدحام في المناسبات والعطلات الأسبوعية.

ومن جهة أخرى، التقت «الاتحاد» عدداً من المواطنين الذين يقطنون المناطق التي يخدمها الطريق، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لحرص الحكومة استمرارية تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية والخارجية.

ومن جهته، قال المواطن يوسف الظهوري: «أنا من سكان دبا، وأعمل في الفجيرة، ومضطر للمرور في مركز المدينة في خورفكان، مما يطول المدة الزمنية للرحلة، وأعتقد أن الطريق السريع الجديد سيجنبني وغيري الزحام داخل خورفكان وسيوفر عليَّ الوقت والجهد».

وقال خالد الحمادي، من سكان خورفكان: «إن الطريق الجديد سيخفف الزحام بشكل كبير على مركز المدينة، حيث سيكون مرور القادمين من دبا وشرم والبدية وغيره عبر الطريق السريع من دون الحاجة لدخول المدينة».

وأكدت عائشة أحمد أن الطريق سيعزز انسيابية الحركة داخل خورفكان وخارجها، لأنه دائري عبر المدينة، وسيكون له أثر كبير على تقليل الزحام.