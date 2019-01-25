أبوظبي (الاتحاد) استضافت أكاديمية ربدان في مقرها بأبوظبي وفداً من وزارة الداخلية السعودية برئاسة اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد العمير، مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، وكان في استقباله رئيس أكاديمية ربدان جيمس مورس، ونائب رئيس الأكاديمية الدكتور فيصل عبيد العيان.

وتهدف هذه الزيارة التي استمرت يومين إلى التعرف على أكاديمية ربدان، والاطلاع على خطتها الاستراتيجية، والتعرف أيضاً على البرامج الأكاديمية والمهنية الفريدة من نوعها.

وقال الدكتور فيصل العيان: إن هذه الزيارة تمثل تجسيداً لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، كما تسعى أكاديمية ربدان لتبادل الخبرات والمعرفة بصورة دائمة ومستمرة، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات داخل الدولة وخارجها لترسيخ جانب العمل المشترك».

كما التقى الوفد الفريق سيف عبدالله الشعفار - وكيل وزارة الداخلية، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي وعضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وعضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان.

ومن جانب آخر، قامت الأكاديمية بتوزيع باند الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 على الوفد الزائر وتم ارتداؤه دعماً لهذا الحدث الضخم.

كانت هذه تفاصيل خبر "ربدان" تستقبل وفد الداخلية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.