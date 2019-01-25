"أبوظبي للصيادين" تطلق مزاداً للأسماك في السلع

ناصر الجابري (أبوظبي)

أطلقت جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك مزاداً للأسماك في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، ضمن مبادراتها التي تهدف إلى التسهيل على الصيادين، ومضاعفة أرباحهم بما يواكب تطلعاتهم نحو استمرارية المهنة.

وقال محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك: «بدأ تنظيم المزاد في السلع مؤخراً، حيث تتوافر فيه المعايير والاشتراطات المطلوبة، حيث تمكن الخطوة الصيادين كافة من ضمان الحصول على أكبر عائد متوقع بما يدعم التجار المواطنين والعاملين في قطاع الثروة البحرية في أبوظبي نحو مواصلتهم واستمراريتهم في القطاع، ويجعلهم قادرين على تجاوز التحديات المختلفة خلال العمل».

وأضاف: «نعمل حالياً على الانتهاء من تجهيزات مصنع الثلج ليقدم خدماته قريباً، بما يساهم في تخفيض تكاليف العمالة التي تستقطع جزءاً من صافي الأرباح». وأشار إلى أن أثر وجود مزاد خاص للأسماك في مدينة السلع سيكون ملموساً خلال الفترة المقبلة من البدء الفعلي للتنفيذ، حيث تم التواصل مع الصيادين في المنطقة، وتوضيح الأهمية المستقبلية لوجود المزاد، ومدى الحاجة لاتباع المزيد من الخطوات الداعمة لتمكينهم من تحقيق أكبر العوائد، موضحاً أن أولوية الجمعية حالياً هي تنفيذ تطلعات الصيادين، بما هو متاح من إمكانات.

وأوضح أن العام الجاري سيشهد المزيد من إطلاق المبادرات والبرامج التطويرية من قبل مجلس إدارة الجمعية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة بالإشراف والمراقبة على الثروة السمكية.

وشهدت أسعار الأسماك في أبوظبي، خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعاً في الأسعار، نظراً لتقلبات الجو وسرعة الرياح، إضافة إلى قلة عدد رحلات الصيد، بما ساهم في تقليل المعروض من الأسماك، حيث ارتفع سعر الهامور من 45 درهما إلى 55 درهماً، والكنعد من 40 درهماً إلى 50 درهماً، إضافة إلى سعر البياح الذي وصل إلى 40 درهماً، كما وصل الكوفر إلى 35 درهماً، والخباط إلى 38 درهماً.