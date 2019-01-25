إطلاق حملة "تعلّم في الإمارات" في معرض لندن

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة التربية والتعليم من خلال وفد برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم BETT، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لغاية 26 يناير.

وتسلط الوزارة من خلال مشاركتها الضوء على منصاتها وبرامجها المبتكرة في تقنيات التعليم، كما أطلقت حملة تحت عنوان «تعلّم في الإمارات» للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للطلاب الأجانب، لمتابعة دراساتهم الجامعية في جامعات الدولة المعترف بها دولياً، بحضور 34 ألف زائر من 136 دولة، ومشاركة ما يزيد على 12 ألف جهة رائدة في قطاع التعليم.

كما انطلقت حملة «تعلّم في الإمارات»، بالتعاون مع ثماني جامعات حكومية وخاصة، ومنها جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة الشارقة وجامعة عجمان وجامعة أبوظبي وجامعة حمدان بن محمد الذكية التي تشارك في منصة الوزارة، متيحة لزوار المعرض التعرف إلى جميع برامجها وعروضها الفريدة.

وقال معالي حسين الحمادي: «لقد وضعت قيادة الدولة بتطلعاتها الرشيدة أولويات استراتيجية لتمهد أمامنا الطريق لنصبح من الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، ونتصدر المشهد في مختلف القطاعات. وعليه فقد قامت الوزارة بوضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي ستعمل على وضع أعلى المعايير العلمية والمهنية في مجال التعليم العالي بالإمارات، وتزويد الأجيال المقبلة بالمهارات الفنية والعملية اللازمة للدفع بعجلة الاقتصاد المستدام. لقد أصبح لدى الإمارات ما يزيد على 70 جامعة مرخصة من الوزارة، منها ثماني جامعات واردة في تصنيف «QS» العالمي للجامعات لسنة 2019».

وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي: «ترتكز استراتيجية التعليم العالي في دولة الإمارات على محاور الجودة والابتكار والمواءمة والكفاءة. ونسعى من خلال إطلاق حملة «تعلم في الإمارات» إلى استعراض ما وصل إليه التعليم العالي في الدولة من مستويات رفيعة تؤهلها لتصبح وجهة عالمية للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا. وتعمل الوزارة من خلال هذه الحملة بشكل وثيق مع شركائها من مؤسسات التعليم العالي في الدولة لاجتذاب أفضل الطلبة من جميع أنحاء العالم للدراسة في دولة الإمارات».

معرض لندن

ومن ناحية أخرى، تشارك «ألف للتعليم» في المعرض، وتقدم مجموعةً من العروض التوضيحية التي تُحاكي «فصل ألف الدراسي المُستقبلي»، إلى جانب عرض رحلة «ألف للتعليم» التعليمية إلى كوكب المريخ المُصمّمة بتقنية الواقع الافتراضي أمام أبرز الباحثين والمُبتكرين في مجال التعليم في العالم. وقال الدكتور صالح الهاشمي، عضو مجلس الإدارة في شركة «ألف للتعليم»: «مشاركتنا في معرض «بيت» تُقربُنا نحو تحقيق هدفنا المُتمثل في إعادة صياغة تجربة التعلّم لدى الطلاب على مستوى العالم».

من جهته، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «تُظهر الرحلة المُثيرة إلى الكوكب الأحمر، المُصمّمة بتقنية الواقع الافتراضي التي عرضناها في «بيت» في لندن، حماسنا وجهودنا الرامية لبناء عقول الأجيال المقبلة».