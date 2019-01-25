وفد نسائي يشيد ببرامج "إصلاحية الشارقة"

الشارقة (الاتحاد) استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمقر إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وفداً من المؤسسات التابعة للمكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقام الوفد بجولة داخل المؤسسة شملت دار الأمان لأطفال النزيلات، الذي يحتوي على جناحين لرعاية أبناء النزيلات من عمر يوم واحد إلى عامين، يحتوي كل جناح على عشرة أسرة مجهزة.

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