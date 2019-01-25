اجتماع تنسيقي بين "بلدي" الشارقة والتخطيط

الشارقة (الاتحاد) عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سالم علي المهيري اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التخطيط والمساحة برئاسة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المقترحة من قبل اللجان المختصة في المجلس البلدي والمتعلقة بمنظومة الأراضي السكنية للحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات، كما تطرق المجتمعون إلى الخطط السكنية المستقبلية في كافة مدن ومناطق وتطوير المرافق الخدمية للأحياء والمناطق السكنية الجديدة.

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