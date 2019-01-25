"مواصلات الإمارات": الغسيل الجاف للمركبات يوفر 50 مليون لتر مياه

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «مواصلات الإمارات» عن توفيرها 50 مليون لتر من المياه خلال عام 2018، من خلال مشروع الغسيل الجاف للمركبات، حيث استفادت العام الماضي نحو 260 ألف مركبة من المشروع، محققّة بذلك نمو أعداد المستفيدين من خدمات وحدة الغسيل الجاف، بنسبة 7.6%، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2017، الأمر الذي يواكب خطط القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ويتماشى مع الرؤية الطموحة للإمارات في أن نصبح من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وأكّد المهندس عامر الهرمودي، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، أن وحدة الغسيل الجاف بالمؤسسة تمكنت من توفير خدمة الغسيل الجاف من خلال 200 عامل مدرب ومؤهل تابعين للوحدة، بحسب العقود المبرمة مع المؤسسة، في أكثر من 16 موقعاً في أبوظبي ودبي والشارقة، مشيراً إلى أن الوحدة تستخدم مواد صديقة للبيئة لا تسبب ضرراً للمركبة، ومطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية، وحائزة شهادات الأيزو الخاصة بالبيئة، بما يؤكد التزام المؤسسة تعزيز ممارسات التنمية الخضراء، ومساعي الحفاظ على البيئة.

من جانبه، أوضح بهاء رواشدة، مدير وحدة الغسيل الجاف، أن خدمة الغسيل الجاف تمتاز بسرعة الإنجاز، ضمن فترة زمنية وجيزة لا تتعدى العشرين دقيقة، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 15 و25 درهماً، بحسب الموقع وحجم المركبة، حيث يتم توفير الخدمة في عدد من المواقع، أبرزها دائرة القضاء في أبوظبي والعين، ومزيد مول بأبوظبي، والجيمي مول في العين، وجمعية الإمارات في الطوار وعود المطينة والقرهود بدبي، وصحارى مول في الشارقة، إلى جانب تقديم الخدمة في وزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين، ومركز بن سوقات التجاري بدبي، إضافة إلى مستشفى دبي ومستشفى لطيفة ومستشفى راشد في إمارة دبي، وغيرها من المواقع.

وأفاد رواشدة بأن للمشروع العديد من الآثار الإيجابية على الصعيدين البيئي والاقتصادي، ممثلة في وقف هدر ملايين اللترات من المياه، وعدم اقتصار الخدمة بغسيل المركبة فقط، إنما تلميعها أيضاً، وتوفير حماية طويلة الأمد لصبغ المركبة.