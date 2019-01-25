مشاريع حدائق ومتنزهات ذكية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد أحمد راشد العيسائي، رئيس قسم جودة المواد في بلدية أبوظبي، أن البلدية ستعتمد العنصر «الذكي» في المشاريع الجديدة كافة التي سيتم تصميمها وتطويرها وإنشاؤها في الحدائق والمتنزهات، بما يعزز من سعادة روادها وزوارها، ويحفزهم على اتباع نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة الرياضية.

وقال العيسائي في تصريحات للصحفيين: «إن بلدية مدينة أبوظبي من خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي شرعت بتصميم مشاريعها الحالية والمستقبلية كافة في الحدائق والمتنزهات، لتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل في الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن التقنيات الذكية تتضمن توفير الكهرباء في الحدائق بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية أو الحركية، إذ تضم الألعاب في بعض الحدائق حالياً أنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الحركية عند استعمالها من قبل الأطفال سواءً بالأيدي أو الأقدام.

وتتضمن التقنيات الجديدة، التي يتوقع استخدام البعض منها في الحدائق قريباً، سلال النفايات المعتمدة على الألواح الشمسية، لتوفير الطاقة الكهربائية، بما يتيح توفير إضاءة جانبية واستخدامها للإعلانات، إضافة إلى أرضيات تضيء في الظلام، وجهاز يحول الأصول والمرافق الموجودة حالياً في المتنزهات، لتوفر خدمات ذكية.

وتابع العيسائي: «إن المشاريع الجديدة كافة في الحدائق ستحتوي على عناصر جمالية، بها تقنيات حديثة ومتطورة، ومنها على سبيل المثال، ستصمم الكراسي والمقاعد وطاولات النزهة وسلال النفايات وأعمدة الإنارة والألعاب بأنواعها، لتعمل بالتقنيات الذكية».

ولفت العيسائي إلى أن التقنيات الذكية في الحدائق ستوفر خدمة «واي – فاي»، وكذلك مصدراً للشحن، بالاعتماد على الطاقة الناتجة عن الألواح الشمسية أو الطاقة الحركية الناتجة عن استخدام المرافق في الحدائق.

وأشار إلى أن البلدية تدرس مقترحات لتوفير وحدات لتخزين الطاقة الشمسية والحركية الناتجة عن استخدام المرافق الذكية في الحدائق والمتنزهات، بما يساهم في استخدامها لاحقاً.

وتابع: «إن البلدية تخطط كذلك إلى توفير تطبيقات تتيح لمستخدمي المرافق الذكية في الحدائق احتساب معدلات مساهمتهم في توليد الكهرباء من الطاقة الحركية».

وكانت البلدية قد استعرضت على هامش الملتقى الثاني للرؤية المستقبلية للحدائق والمتنزهات الترفيهية في أبوظبي، الذي انعقد الأسبوع الماضي في مقرها، تقنيات متطورة وحلولاً ذكية، يمكن توفيرها في المناطق الترفيهية بالإمارة، بما فيها أرضيات تضيء في الظلام، وسلال للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية. وتتجه البلدية نحو إدخال نمط ذكي خاص بأثاث الحدائق، بهدف الخروج من القالب السائد والتقليدي، والانتقال إلى أشكال مبتكرة وإبداعية وتفاعلية، وستوفر تقنيات حديثة، من بينها جهاز «منارتي»، والذي يحول الأصول والمرافق الموجودة حالياً في المتنزهات، لتوفر خدمات ذكية. وسيوفر الجهاز انترنت لاسلكياً «WI-FI»، كما سيعمل على قياس مستويات الحرارة والرطوبة والضجيج في المواقع.