"المفرق": استئصال ورم خبيث في محجر العين

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

تمكن قسم جراحة العيون، بالتعاون مع قسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى المفرق بأبوظبي، من إجراء عملية طبية نادرة، حيث كان عمر المريض يناهز 76 سنة، ويعاني بروزاً واضحاً بإحدى العينين، وانخفاضاً قليلاً في درجة الرؤية مع بعض الآلام المتفاوتة حول محجر العين المصابة، لمدة 6 أشهر. وقال الدكتور خالد أبو حليقة، استشاري أورام وتجميل العيون في مستشفى المفرق لـ«الاتحاد»: «حين رأينا الحالة قررنا استئصال الورم على الرغم من تفاصيل الحالة الدقيقة من ناحية عمر المريض لكونه مسناً، ولديه تاريخ مرضي لإصابة سابقة بالسرطان».

وأضاف: «أخذنا عينة من أنسجة العين المصابة لدى المريض لإجراء التشخيصات اللازمة، وتبين من خلال الفحص المجهري أن الورم الذي يوجد في محجر العين يعد من الأورام الخبيثة النادرة التي تصيب الوجه ومحجر العين». مشيراً إلى أن العملية أجريّت للمريض بعد دراسة شاملة، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مثل جهاز الإرشاد الإشعاعي ثلاثي الأبعاد الذي يصور العملية بدقة عالية، متناولاً جميع أطراف المنطقة المصابة من جهات عدة، لتعزيز جودة نتائج العملية، ومن ثم استئصال الورم الذي يصعب الوصول إليه بالطريقة التقليدية. وأوضح أبو حليقة أن مستشفى المفرق يضم أمهر الأطباء الذين يتمتعون بخبرات فائقة تؤهلهم لاستخدام الأجهزة الحديثة بكفاءة وثقة، والتعامل مع المناطق المصابة باحترافية ومهنية فذة.

من جانبه، قال الدكتور كولن ماكيفر، استشاري جراحة وجه وفكين وزراعة وجه في مستشفى المفرق: «بفضل اعتماد نهج متعددي التخصصات والتعاون المشترك بين أقسام المستشفى لمصلحة المريض، استطعنا أن نعيد ترميم الوجه بعملية تجميلية لدى المريض بعد العملية التي أجرت له مباشرة، بما فيها المراحل التجميلية»، مؤكداً أن مثل هذه العمليات الترميمية المعنية بالأورام في محجر العين والقريبة من الدماغ تجعلنا نستخدم زراعة العظم، وتوصيل الأوردة الدموية ببعضها، من أنسجة مختلفة، مثل الرقبة والعين، بما يضعها ضمن قائمة الجراحات الدقيقة التي تنفذها مستشفى المفرق بأبوظبي بكفاءة متناهية.