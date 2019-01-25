تكريم الفائزين في "حصاد" للتميز

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز خدمات المزارعين بأبوظبي أمس، أسماء الفائزين بجائزة «حصاد» للتميز الداخلي لعام 2018، حيث شارك في الجائزة التي تم إطلاقها منتصف العام الماضي نحو 41 موظفاً، بالإضافة إلى جميع إدارات المركز، وجرت المنافسة على فئتين رئيسيتين هما الجائزة الرئيسة، وتضم 12 جائزة مخصصة للإدارات، بينما تشمل الفئة الثانية 11 جائزة، وهي مخصصة للأفراد.

وقال ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي بالإنابة: إن جائزة حصاد للتميز هي إحدى المبادرات التي يطبقها المركز التزاماً بمسؤولياته نحو تهيئة البيئة الداخلية للوصول إلى جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز التي أقرتها حكومتنا الرشيدة للدفع بعجلة التميز وبناء مؤسسات مؤهلة قوامها الإبداع والتميز والكفاءة المؤسسية، وبالتالي فالجائزة هي سبيلنا لتوثيق مسيرة النجاح وتقدير وتحفيز الأداء المتميز، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الكفاءات.

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