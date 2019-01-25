"الأرشيف الوطني" يستقبل وفداً من نظيره الكازاخستاني

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد وفد الأرشيف الوطني الكازاخستاني بدور مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمنصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها الأرشيف الوطني بمهرجان الشيخ زايد التراثي بنسخته الحالية، وأبدى الوفد الضيف إعجابه بالدور الذي يؤديه مركز الحفظ والترميم على صعيد حفظ الرصيد الوثائقي للدولة، وبمقتنيات منصة «ذاكرة الوطن»، وبما تقدمه للأجيال وضيوف المهرجان من رحلة قصيرة ومكثفة عبر تاريخ الإمارات وسيرة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ كان ممثلاً للحاكم في مدينة العين عام 1946م. وكان وفد الأرشيف الوطني الكازاخستاني قد قام بجولة في مركز الحفظ والترميم بالأرشيف الوطني جميع أرجاء المركز، اطلعوا خلالها على مهامه الأساسية الآنية والمستقبلية، وعلى وحدات المبنى التي يتم تأهيلها لاستقبال السجلات الحكومية الرسمية، وأبدى الوفد الضيف إعجابهم بالطاقة الاستيعابية للمركز، وبما فيه من تقنيات تُعنى بالتحويل الرقمي للوثائق، وحفظها بطريقتي الميكروفيلم والمايكروفيش، وإمكانات التصوير الإلكتروني عالي الدقة للوثائق بأنواعها: الوثيقة المكتوبة، والكتب والصحف، والخرائط والصور الفوتوغرافية.

وقدمت شيخة القحطاني، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف الوطني، شرحاً مفصلاً عن المركز الذي تأسس بهدف تنظيم عملية حفظ الملفات التاريخية الحكومية والرسمية، تنفيذاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني المعدّل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، للاستفادة من الوثائق التاريخية بعد حفظها وفقاً للبنية الأصلية للملفات لتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب، وتأمينها في مواقع التخزين.

وزار وفد الأرشيف الوطني الكازاخستاني منصة «ذاكرة الوطن» في مهرجان الشيخ زايد التراثي، حيث اطلعوا على مقتنياتها التي تفتح أمام الضيوف صفحات من تاريخ دولة الإمارات، وسيرة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. معربين عن رغبتهم في التعاون مع الأرشيف الوطني، بما يحقق التكامل في العديد من المجالات المهمة في العمل الأرشيفي والتوثيقي بين البلدين الصديقين.

وزار وفد الأرشيف الوطني الكازاخستاني مبنى قصر الحصن، حيث اطلعوا على معالمه، وتوقفوا مطولاً في الغرف التي أنشئ فيها الأرشيف الوطني «مكتب الوثائق والدراسات» في عام 1968 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.