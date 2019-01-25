الخييلي: "أبوظبي للدعم الاجتماعي" لن يتوقف

جمعة النعيمي (العين)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي «لن يتوقف» عند فترة زمنية معينة، بل هو برنامج مفتوح للمواطنين تقوم من خلاله الدائرة بدورها بتعزيز التلاحم الأسري والتكافل والكرامة، بحيث لا يحتاج أي شخص للناس، والدولة تقدم البرنامج لأبنائها، وهي من تحمل على عاتقها هذه المسؤولة، والبرنامج ناجح بكل المقاييس وجاء في وقته.

جاء ذلك، خلال زيارته أمس مركز «تم» بمبنى دائرة التنمية الاقتصادية في العين، ومركز استقبال الطلبات في بلدية العين – المبنى الرئيسي، ورافقه فيها المهندس حمد الظاهري، مدير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وقال د. الخييلي: إن البرنامج مفتوح بصورة مستمرة، ولم يتم تخصيصه لفترة زمنية معينة، مشيراً إلى أن هناك أناساً مستحقين وغير مستحقين للخدمة، لافتاً إلى أن البرنامج في أبوظبي والعين والظفرة سيكون مفتوحاً ولن يتم إيقافه، وقد يدخل الفرد ويخرج من البرنامج، بحسب طبيعة حالته.

وأضاف أن البرنامج يمس شريحة محتاجة لهذا النوع من المساعدات، لافتاً إلى أنها لفتة كريمة من القيادة الرشيدة، كما أن الدعم يرفع الإنسان لمن تغيرت حالته وظروفه لفترة زمنية معينة حتى يرجع، ويكون هذا الفرد فعالاً في مجتمعه ويكون مستقلاً عن الدعم الاجتماعي.

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل موظفي المراكز بالمستفيدين من البرنامج، وتقديم الدعم الفني والمساعدة التي يحتاجون إليها، وتم توفير 40 موظفاً لتقديم الخدمة للراغبين، وأن المكان صمم بشكل متميز لخدمة الناس، وبالأخص لأصحاب الهمم.

والتقى معاليه عدداً من المواطنين، واستمع لوجهات نظرهم حول الجهد المبذول في البرنامج لتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تقديم الدعم للأسر المواطنة، وتمكين أفرادها القادرين على العمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل حصولهم مستقبلاً على فرص عمل تتلاءم مع إمكانياتهم. وقال معاليه: إن «المنصة الأساسية لاستقبال الطلبات هي الموقع الإلكتروني للبرنامج، ولكن تم اعتماد هذه المراكز حتى نضمن الوصول لجميع الراغبين في التقديم وبمختلف المناطق».

وأضاف معاليه: «نغطي جميع مناطق العين بعشرة 10 مراكز لاستقبال طلبات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مع استمرارية استقبال الطلبات في منطقة الظفرة التي تم افتتاح 6 مراكز لاستقبال الطلبات فيها قبل نحو أسبوعين، كما سيتم الإعلان قبل 24 فبراير عن المراكز التي ستعتمد في مدينة أبوظبي لاستقبال طلبات البرنامج».

ومن جانبها، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: حرصنا منذ اليوم الأول لإطلاق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي على توفير تجربة فريدة لأبناء الوطن المستفيدين من البرنامج، اعتماداً على ما تتمتع به مراكز «تم» من تجهيزات لوجستية على مستوى عال، وفريق استقبال مؤهل للتعامل مع كافة الحالات، بما فيها التواصل بلغة الإشارة، بالإضافة للإمكانات التقنية للمراكز وتميزها ببيئة عمل عصرية وملهمة.