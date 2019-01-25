23 خريجاً من "الدبلوم المهني" في تربية الموهوبين

دبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجامعة حمدان بن محمد الذكية بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين والتي تضم 23 متخرجاً.

حضر الحفل الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفهد السعدي نائب رئيس الجامعة لتطوير الدارسين، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية والتربوية الإماراتية، ومجموعة من ممثلي جامعة حمدان بن محمد الذكية وعائلات المتخرجين.

يأتي البرنامج انطلاقاً من حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مواكبة التطورات التربوية في مجالات تنمية الموهبة والتفوق والإبداع، وكأحد أهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز أهمية قطاع التعليم باعتباره المحور الرئيسي لعملية التنمية، وكجزء من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية بضرورة دعم توجهات الحكومة والمجتمع في الاهتمام بأبناء الوطن من الموهوبين والمتميزين.

وتنفذ المؤسسة برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين بشكل سنوي منذ العام 2010 حتى الآن، وهو يعد أول دبلوم مهني مطبق في الوطن العربي يهدف إلى تطوير الكوادر المواطنة في مجال تربية الموهوبين من معلمي وموجهي التربية الخاصة ومعلمي وموجهي المواد الدراسية في برنامج متطور يستغرق تنفيذه ستة أشهر سنوياً.

من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إيماناً من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بأهمية قطاع التعليم باعتباره القاعدة التي تبنى عليها عملية التنمية، تم اعتماد برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين، وذلك ترجمة لمسؤوليتها تجاه الارتقاء بخدمات أفضل تقدم للمجتمع والوطن لدعم وتطوير وتعزيز درجات الابتكار والإبداع لدى الموهوبين».

وأضاف: «إن الهدف من وراء البرنامج المعد هو مساعدة التربويين في امتلاك المعارف والمهارات والخبرات ذات العلاقة بميدان الموهوبين، وإعداد المعلمين الكفوئين لتعزيز كوادر تتمتع بالخبرات والقيادات التربوية ذات المستوى المرتفع وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية وتمكينها من توفير خدمات وبرامج تساعد في تلبية الاحتياجات الخاصة بالطلبة الموهوبين. ونحرص في المؤسسة على تقديم مجموعة من البرامج المهنية والأكاديمية المتطورة من حيث الشكل والمضمون والتي ترتقي إلى مستوى تطلعات القطاع التربوي واحتياجاته».