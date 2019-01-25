"أمناء سوربون أبوظبي" يُعلن افتتاح الفصل الدراسي الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، أول اجتماع له لعام 2019 تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الجديد، الذي رحّبت جامعة السوربون أبوظبي خلاله بأكثر من 700 طالب وطالبة من أكثر من 60 جنسية.

ترأس الاجتماع في الحرم الجامعي بجزيرة الريم، معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب البروفيسور جان شامباز، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة السوربون.

كما حضر الاجتماع أيضاً، وضمن التعاون المشترك بين أعضاء مجلس الأمناء الإماراتيين والفرنسيين، كلٌّ من سيف سعيد غباش، المدير العام لدائرة للسياحة والثقافة بأبوظبي وطارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي؛ ومحمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، والبروفيسور آلان تالون، عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة السوربون وموريس غوردو مونتان، الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، وباسكال سوريس، نائب الرئيس الأول لشؤون التنمية الدولية لشركة تاليس؛ وستيفان ميشيل، رئيس مسؤول عن الشرق الأوسط في قسم الاستكشاف والإنتاج في شركة «توتال».

وجرى خلال الاجتماع التركيز على دراسة تحضيرات الفصل الدراسي الجديد، وذلك من خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى أن تصبح جامعة السوربون أبوظبي مركزاً متميزاً في التعليم العالي والبحث العلمي ومنصة رائدة في دعم الابتكار. كما تمّ أيضاً مراجعة المناهج الجديدة والخطط التطويرية والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً لجامعة السوربون أبوظبي.