"المتحدة للنشر" توزع 9 ملايين نسخة من الكتاب المدرسي

محمد الأمين (أبوظبي)

أنهت الشركة المتحدة للطباعة والنشر، ذراع الطباعة التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، توزيع 8 ملايين و800 ألف و993 نسخة من الكتاب المدرسي، من خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، على جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تم تسليمها خلال الفترة من 6 - 20 يناير الحالي.

وأكد سلطان سعيد الحاتمي، المدير التنفيذي للشركة، أن إجمالي عدد المدارس التي تم توزيع الكتب عليها 1132 مدرسة، وبمتابعة وإشراف 100 موظف وموظفة من مركز خدمة العملاء ومشرفي مناطق التوزيع والتجميع، وبمساهمة 540 عاملاً وموزعاً، وتم نقلها على 420 آلية مختلفة، من سيارات وشاحنات خفيفة وثقيلة لهذا الفصل.

ولفت إلى أن عمليات توزيع الكتب المدرسية، استهدفت 802170 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، منهم 138670 طالباً وطالبة في أبوظبي، و150220 طالباً في دبي، و513270 طالباً في المدارس الدولية والخاصة، ويشمل 1145 مدرسة، وبلغ عدد المناهج الدراسية التي طبعتها الشركة المتحدة للطباعة والنشر للعام الدراسي 2018-2019 (400 منهاج)، وقد روعي عند طباعة الكتب الجديدة معايير ومواصفات صحية عدة، من بينها حجم الكتاب ووزنه، ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية.

وأوضح بأن الشركة استحدثت في الفصل الدراسي الثاني مركزاً لخدمة العملاء للمتابعة، وتلقي الملاحظات، كما طورت آلية التسليم لهذا الفصل باستخدام أجهزة الماسح الضوئي، لتسهيل عملية التسليم، وزيادة الدقة، ومستوى الخدمة، وذلك بتعاون من مديري ولجان تسلم الكتب في المدارس.