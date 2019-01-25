"التربية" تعتمد التكليف الإلكتروني لمعلمي الاحتياط

دينا جوني (دبي)

أخطرت وزارة التربية والتعليم جميع الإدارات المدرسية بشأن الإلغاء النهائي للكشوف الورقية لطلب معلمي الاحتياط.

وأتاحت الوزارة في الوقت نفسه للمدراء سدّ النقص من المعلمين عبر بوابة «علّم لأجل الإمارات» الإلكترونية، التي يمكن من خلالها الاطلاع على أسماء المرشحين المعتمدين في مختلف المواد الدراسية، لطلب معلم احتياط جديد.

وأكدت في تعميم أرسله مدراء النطاق على ضرورة التعاون في إرساء المنظومة الإلكترونية المتعلقة باختيار وتكليف معلمي الاحتياط، لتمكين الإدارة المعنية من اتباع أفضل السبل في تيسير عمل المدارس حرصاً على مصلحة الطالب، وانتظام عملية التعليم والتعلّم عبر الاستفادة الكاملة من المصادر الموجودة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود معلمين من خارج الملاك مستمرين بالتدريس منذ الفصل الدراسي الأول، فعلى الإدارة إعادة طلب تكليفهم إلكترونياً عبر بوابة «علّم لأجل الإمارات» حفاظا على حقوقهم.

وعدّلت الوزارة من لائحة الفئات المسموح لها بالدخول إلى البوابة، لتضيف معلمي المدارس الحكومية، داعية المديرين إلى التواصل مع مديري القطاع في حال وجود أي مشكلة بالنفاذ إلى محتوى البوابة.

وأكدت أن النظام الورقي والكشوف تمّ إلغاؤها نهائياً، مشيرة إلى الاطلاع على الدليل الخاص ببوابة «علّم لأجل الإمارات» الخاصة بطلب معلمي من خارج الملاك. وكانت «التربية» قد اعتمدت لوائح معلمي الاحتياط التي ضمت 484 معلماً ومعلمة من المواطنين والمقيمين، وأرفقت تعميمها بدليل لمدراء المدارس يوضح كيفية استخدام بوابة علّم لأجل الامارات، وشرحت أن المبادرة تعد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى التواصل والتعاون مع جميع فئات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق رؤية التعليم.

ولفتت إلى أن مراحل التسجيل والتأهيل لمعلمي الاحتياط تمرّ بأربع مراحل تحت إشراف وتنفيذ إدارة شؤون الموظفين وإدارة التدريب والتنمية المهنية، وبعد التسجيل في موقع علّم لأجل الامارات من قبل المتقدمين، يتم اختبار المرشحين، ومن ثم الموافقة على قائمة معلمي الاحتياط واعتمادها، للانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التدريب والتأهيل.

وبالنسبة لاستخدام النظام الإلكتروني في طلب معلمي الاحتياط، تبدأ المرحلة الأولى مع مدير المدرسة في اختيار المعلم المناسب من القائمة الإلكترونية، وبعد موافقة مدير النطاق، يحوّل الطلب إلى مدير المجلس التعليمي، المخوّل بيان الحصص وتحويله إلى وزارة التربية.