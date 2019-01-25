"التربية" تعيد تأهيل الملاعب الرياضية في المدارس الحكومية

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس وزارة التربية والتعليم للشباب، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة تتمثل في إعادة تأهيل الملاعب الرياضية في المدارس الحكومية كافة، وتحويلها إلى مساحات إبداعية وفنية، وفق رؤية مجتمعية ترى فيها الوزارة وسيلة لإثراء المدرسة الإماراتية، وجعلها أنموذجاً ملهماً للكثيرين، ومنصة لنشر الرسائل الإيجابية.

وحرصت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، على دعم المبادرة، من خلال المتابعة المستمرة، وتفقد سير عمل المبادرة في مدرسة الصفا للتعليم الثانوي بدبي التي تعد باكورة هذه المبادرة، والتي تمت بجهود وتكاتف أعضاء مجلس شباب وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للشباب الذين عملوا سوياً لخروج المبادرة بصورة مميزة، مثمنة في الوقت ذاته التعاون والتجاوب الكبير من قبل الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، وحرصهم على المشاركة، وترك بصمة مميزة، لإيجاد بيئة مدرسية تفاعلية تشكل سمة فارقة في المدرسة الإماراتية.

واطلعت معاليها خلال زيارتها المدرسة على الأعمال والجهود المبذولة، وآلية تعميم المبادرة على المدارس الحكومية كافة في مختلف مناطق الدولة، وتعرفت كذلك إلى خطوات تطبيقها، وجوانب التنسيق والتواصل مع المعنيين كافة بالمبادرة والداعمين لها، من أجل إنجاحها، وإبراز أثرها التربوي، ودورها الرامي إلى تعزيز سبل التعاون مع أفراد المجتمع كافة لخدمة رسالة ورؤية وزارة التربية والتعليم.