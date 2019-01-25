لجنة الصداقة النسائية الإماراتية اليابانية تبحث دعم التطوير الوظيفي للمرأة

طوكيو (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية للجنة الصداقة النسائية الإماراتية اليابانية لدعم التطور المهني للمرأة في قطاع النفط والغاز، بحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأول في طوكيو، كيفية استخدام وسائل التواصل عن بعد في تقليص ساعات العمل الطويلة ودعم التطوير الوظيفي للمرأة لتمكينها من تبوؤ المراكز القيادية.

ترأس الاجتماع معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مستشارة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتسييوشي ناكاي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول «JCCP»، وفاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال.

وعقب الاجتماع تم عقد ورش عمل لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق أهداف اللجنة الاستراتيجية والتشغيلية، بحضور قياديات ممثلة لشركة أدنوك وقياديات من مركز التعاون الياباني للبترول «JCCP» وشركات يابانية أخرى، إضافة إلى عدد من المشاركين من المملكة العربية السعودية «شركة أرامكو» وسلطنة عمان «شركة البترول العمانية».

وترافق مع اجتماعات اللجنة وورش العمل عقد المنتدى الـ 37 الذي أطلقه مركز التعاون الياباني للبترول تحت عنوان «فرص الأعمال الجديدة في صناعة النفط والغاز والابتكار التجاري والقيمة المضافة للنمو»، بهدف استكشاف مسارات جديدة يمكن أن تسهم في تعزيز عمل وخطط الشركات والجهات المشاركة في قطاع النفط والغاز والصناعة، مما من شأنه أن يوفر مجالاً رحباً للعمل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات.

افتتح المنتدى شونيتشي تاناكا رئيس مجلس إدارة مركز التعاون الياباني، الذي أشار في كلمته إلى تغيرات الوضع الدولي وارتباطه بقطاعات الطاقة والنفط والغاز والتي تشهد تطوراً متسارعاً يتميز بتبني تكنولوجيات وابتكارات جديدة في عدة مجالات، منوهاً بأن مشاريع النفط والغاز تتطور في آسيا بشكل خاص. وبهذه المناسبة، ألقت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي كلمة نقلت فيها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وتمنياتها للمشاركات والمشاركين كل التوفيق والنجاح.

وأشادت معاليها بدور الشركة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك ومجموعة شركاتها، الذي أتاح للجنة تنفيذ مهامها، وعمل على وضع جميع التسهيلات اللازمة من أجل تحقيق أهدافها، مما أسهم في تحقيق تبادل الخبرات والتجارب وتوثيق العلاقة العلمية والعملية بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

شارك في المنتدى قادة وصناع القرار في قطاع النفط والغاز من 13 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وفيتنام، وإندونيسيا.