أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 05:17 والجزر الأول عند الساعة 09:47 الثاني عند الساعة 22:30.وبحر عمان خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 18:47 عند الساعة 07:46.

كانت هذه تفاصيل خبر طقس غائم جزئياً بالدولة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.