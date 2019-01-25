ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة غداء أحمد آل سودين في العين

العين، الفجيرة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها الدكتور أحمد سالم آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير بجامعة الدول العربية في منزله بالطوية في مدينة العين. كما حضر المأدبة، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن سلطان الدرمكي، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المدعوين. ورحب أحمد آل سودين بزيارة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، مثمناً تشريف سموه لمدينة العين، وتلبيته الكريمة لهذه الدعوة التي تأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع أبناء الوطن وزيارتهم، تعبيراً عن التلاحم والتضامن بين القيادة الرشيدة والمواطنين.

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه في الديوان الأميري المواطن عبيد خليفة الكعبي، وهنأ سموه الكعبي بحصوله على درجة البكالوريوس تخصص الاتصال في الإذاعة والتلفزيون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ودرع التفوق العلمي من جامعة الشارقة، واستمع إلى شرح موجز عن مضمون تخصصه الإعلامي وأهدافه وحثه على بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح والتفوق العلمي.