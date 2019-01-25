ولي عهد عجمان يحضر أفراح المنصوري والكتبي

عجمان (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه مهير سعيد بن قطي المنصوري بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة محمد سالم بن حريمل الكتبي، وذلك مساء أمس بقاعة النورس بنادي الجولف والرماية بالشارقة.

حضر حفل الاستقبال الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ خالد بن محمد بن خالد القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان، وخميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني والتبريكات إلى عائلة المنصوري والكتبي وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركته أفراحهم، مقدرين حرصه على الالتقاء والتواصل مع المواطنين داعين له بدوام الصحة وطول العمر. من جهة أخرى، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتعيين منسق عام لبرنامج عجمان للتميز. ويعين بموجب - القرار رقم/‏‏ 1/‏‏ لسنة 2019 - إسماعيل عبد السلام عبد الله علي نقي منسقاً عاماً لبرنامج عجمان للتميز في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بدرجة مدير تنفيذي، على أن يزاول الاختصاصات المحددة له في المادة/‏‏ 11/‏‏ من المرسوم الأميري رقم/‏‏ 6/‏‏ لسنة 2008 بشأن برنامج عجمان للتميز، ويسري هذا القرار اعتباراً من الأول من فبراير 2019، ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.