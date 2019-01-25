عجمان تستضيف "حصن الاتحاد 5" مارس المقبل

عجمان (وام)

تستضيف إمارة عجمان العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي تنظمه القوات المسلحة خلال شهر مارس المقبل في منطقة الزوراء، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان باستضافة هذا العرض الكبير، والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.

وأكد سموه حرص صاحب السمو حاكم عجمان على دعم هذا الحدث العسكري «حصن الاتحاد 5»، وإنجاح فعالياته، تثميناً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة ونصرة القضايا العربية.

وقال سموه، إن صاحب السمو حاكم عجمان وجه جميع الجهات الحكومية بوضع جميع الإمكانيات المتاحة في الإمارة تحت تصرف اللجنة المنظمة، بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في نسخة الخامسة، ويعكس مكانته المهمة.

مشيراً إلى أن استضافة هذه الأحداث يعتبر واجباً وطنياً يجب على الجميع دعمه وتوفير الإمكانيات كافة له.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بقدرة الجهات المشاركة على إنجاح هذا الحدث من خلال التعاون والتنسيق بينها، وبين اللجنة المنظمة، حيث تم تقديم كل أشكال الدعم اللازم لتحقيق أهدافها.

مضيفاً أن دعم هذه العروض واجب على كل أبناء الوطن، تقديراً ومحبة ووفاء للقوات المسلحة ولمنتسبيها الذين يشكلون بتضحياتهم درعاً حامياً لمكتسبات الوطن، والمحافظة على أمنه واستقراره، ويجسدون بتفانيهم روح الوطنية والتلاحم والانتماء.

وينسجم هذا الحدث الكبير مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، والتي وصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة، والاحتراف وتتقاسم شرف الدفاع عن الأخوة وتقف مع الشقيق في محنته، وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج، فكانت عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، إضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة، وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري، أن «حصن الاتحاد 5» يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، إضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية، مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة كل الوحدات القتالية بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة بين جميع الوحدات.

وقال إننا في «عام التسامح» نستذكر جهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في تطوير قواتنا المسلحة وتقدمها والارتقاء بها وما وصولها إلى هذه المرحلة المتطورة عدة وعتاداً إلا تجسيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح أن «حصن الاتحاد 5» تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن منطقة الزوراء ستحتضن العرض العسكري ما يعطي الجمهور فرصة الوصول إليها بسهولة من مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة للعرض، كما أنه يوفر الظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري، ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة.

ووجه دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وحامل شعلة الأمل والسلام والمحبة والتعاون إلى العالم حتى غدا سيفاً في الخارج، ودرعاً في الداخل، وسهماً في قلب كل حاقد.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري بالحضور الجماهيري في العروض الأربعة السابقة، والذي فاق التوقعات، ما يشير إلى أنه حقق أهدافه في إظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها متوقعاً زيادة في أعداد الجمهور هذا العام، نظراً للإثارة التي حققتها العروض السابقة.