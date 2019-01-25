"الوطني" يوجه 9 أسئلة ويناقش قانوني الفضاء وشهادات المنشأ

أبوظبي (الاتحاد) يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما مشروعي قانونين اتحاديين بشأن قواعد وشهادات المنشأ، وتنظيم قطاع الفضاء، ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويوجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة المواصفات والمقاييس رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، حول تصنيع المراتب الطبية وحقوق المؤمن بشأن تأمين السيارات، وقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، ومتابعة وضبط التلاعب في أسعار السلع.

كما يطلع المجلس على 4 رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي حول مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.

ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، ويوجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، حيث يتناول القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية.

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