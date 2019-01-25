إشهار جمعية "سفراء مجلس الإمارات" رسمياً

عجمان (وام) حصلت جمعية سفراء مجلس الإمارات، على الإشهار الرسمي من وزارة تنمية المجتمع.

وقال معالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان - في كلمته خلال الحفل الذي نظمته الجمعية أمس الأول بهذه المناسبة: إن الجمعية تهدف إلى تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وثقافية منوعة لشرائح المجتمع كافة، مع التركيز على فئة الشباب، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان للحضور.

وأعرب عن فخره بإطلاق جمعية سفراء مجلس الإمارات التي تعد أحدث جمعية نفع عام إماراتية، حيث ستسهم بجانب أكثر من 220 جمعية ومؤسسة نفع عام بالدولة في تفعيل العمل التطوعي ومساهمته في البناء الاجتماعي الوطني.

من جانبه قال الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة التأسيسية في الجمعية: إن الارتقاء بالحياة الاجتماعية، وتقديم الدعم في العمل التطوعي لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات وتعزيز روح التسامح، هدف رئيس الجمعية. ووقعت الجمعية - على هامش حفل الإطلاق - مذكرة شراكة استراتيجية مع الاتحاد العربي للتدريب التربوي بهدف تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين لتنمية مهارات وخبرات المتطوعين.

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