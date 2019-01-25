سفير الدولة يحضر حفل استقبال الرئيس الموزمبيقي

مابوتو (وام) حضر خالد إبراهيم شهيل سفير الدولة لدى مابوتو حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق في القصر الرئاسي بالعاصمة «مابوتو» بمناسبة العام الميلادي الجديد 2019 بمشاركة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى موزمبيق.

ونقل سفير الدولة إلى فخامة فليبي شاسنتو نيوسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لفخامته وللشعب الموزمبيقي مزيداً من التقدم والازدهار.

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