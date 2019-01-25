حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير إيطاليا

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإيطاليا وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وتعزيزها.

وثمن السفير الإيطالي مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين، مشيداً بالتطور الاقتصادي والسياحي والمناخ الاستثماري المحفز الذي تشهده إمارة رأس الخيمة.

وتتخذ العديد من الشركات الإيطالية المتخصصة في المجالات الصناعية والخدمية والتجارية من إمارة رأس الخيمة مقراً لها بهدف تعزيز وصولها للأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات والتسهيلات التي تقدمها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية للشركات الاستثمارية. حضر اللقاء، مبارك علي الشامسي، المستشار في حكومة رأس الخيمة، وراشد سويدان الخاطري، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

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