تبدأ جمعية بارميجيانو ريجيانو حملتها التوعوية بدول مجلس التعاون

أطلقت جمعية بارميجيانو ريجيانو حملة توعوية جديدة واسعة شملت المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت حيث أخذت المبادرة جزءا من المخطط المستقبلي على مدى السنوات المقبلة والتي ستهدف من خلالها الجمعية تطوير سوق جبنة بارميجيانو ريجيانو في دول الخليج.

هدف الجمعة هو تثقيف المستهلكين العرب بالخصائص المميزة لجبنة بارميجيانو ريجيانو والتي تتميز بمكوناتها الطبيعية 100% حيث يتم تحضيرها بنفس الوصفة من 1000 عام.

تم توزيع استبيان عن طريق شركة هيركس/نيلسن. و أوضحت النتائج أن المستهلكين لا يستطيعوا التمييز بين جبنة بارميجيانو ريجيانو وجبنة البارميزان. بالتأكيد جبنة بارميجيانو ريجيانو تمثل 30% من مبيعات الجبنة الصلبة بدول الخليج، بينما تمثل جبنة البارميزان 70%.

سيتم عرض الحملة على القنوات التلفزيونية في الكويت، الإمارات و المملكة العربية السعودية، حيث تم إنتاجها من قبل المخرج اللبناني سليم الترك بالتعاون مع شركة بوميديا.

يسلط المقطع الضوء على الفرق بين جبنة بارميجيانو ريجيانو الأصلية وجبن البارميزان.

استنادا إلى فابريزيو رايموندي، المسؤول الإعلامي من جمعية بارميجيانو ريجيانو: "معظم منتجي الجبنة، يصنعون جبنة ذات جودة عالية مستلهمة من جبنة بارميجيانو ريجيانو و يلقبونها بجبنة البارميزان. لكن بالنسبة لجبنة بارميجيانو ريجيانو، فيتم تحضيرها بطرق و ووسائل طبيعية محددة بضوابط شديدة من قبل قوانين المنتج، والتي تحدد قوانين الإنتاج، حيث يتم مراقبة الأبقار ووضعها تحت نظام غذائي خاص (نظام الإطعام للحيوانات المنتجة)، و قوانين علامة الكي الساخن (نظام طباعة علامة الجودة). إن معايير الإنتاج مسجلة لدى الإتحاد الأوروبي لأن جبنة بارميجيانو ريجيانو محمية الأصل (PDO) ، على سبيل المثال، محمية الخصائص و محمية من مكان الأصل اي منطقة المنشأ، و ذلك من خلال نظام مزود من قبل الإتحاد الأوروبي لحميلة المستهلكين من المنتجين. لأخد علامة "بارميجيانو ريجيانو PDO" فيحب على الجبنة أن تكون قد أنتجت في بلد الأصل ( والتي تتضمن بارما، ريجيو إيميليا، مودينا، ماتونا على يمين نهر بو، و بولونا على يسار نهر رينو – مساحة 10,000 km2 ). القوانين تنطبق على الحليب المستخدم بعملية الإنتاج لضمان أعلى جودة و ضمان الخصائص المميزة التي تسمح بتكوين جبنة بارميجيانو ريجيانو بدون أي مواد إضافية أو حافظة "

ثم أضاف" الهدف من هذه الحملة هو تثقيف المستهلكين عن مدى أهمية اختيار جبنة بارميجيانو ريجيانو الأصلية".

تعرض الحملة التوعوية مقطع فيديو تلفزيوني. المقطع عبارة عن عائلة عربية مجتمعة على مائدة العشاء، و كارول حنون، رئيسة تحرير أزياء ومستشارة تمثل دور أم تحاول إقناع ابنها لتناول جبنة الباميزان، لكن الابن يرفض ليدع أنها ليست جبنة بارميجيانو ريجيانو الأصلية ويتصل بالشرطة للتأكد منها. ثم يتم كشف الجبنة المزيفة و ينتهي المقطع بظهور جبنة بارميجيانو ريجيانو الأصلية.

سوف تأخد الحملة من شبكات التواصل الإجتماعي منصة لنشر التوعية للوصول لأكبر عدد من المستهلكين متضمنة المغتربين الذين يشكلون أكثر من 70% بدبي.